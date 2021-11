Sensi: sarà una femmina la sua primogenita

Inter, il centrocampista Stefano Sensi ha informato tramite il suo profilo social il sesso della sua primogenita

In attesa di tornare in campo a pieno regime, magari anche per far rifiatare qualcuno dei due centrocampisti centrali nerazzurri, o magari anche per essere schierato insieme a loro, Stefano Sensi si gode la vita coniugale che come sappiamo sarà allietata dal lieto evento. Dopo aver annunciato su Instagram che la moglie Giulia Amodia era in dolce attesa, i due genitori hanno finalmente potuto svelare anche il sesso del nascituro. Nella giornata odierna, sui propri profili social, i due futuri genitori hanno rivelato che il loro primogenito sarà una bambina.

Infatti sui loro siti è stato scritto chiaramente un messaggio inequivocabile: “E’ una femmina“. I tifosi nerazzurri, si augurano che questo periodo positivo del loro calciatore prosegua anche nella condizione fisica e si augurano di poter rivedere per tutto il resto della stagione, il giocatore che, almeno quando la condizione fisica glielo ha consentito, ha dimostrato di essere meritevole della maglia nerazzurra.