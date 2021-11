Inter: confermato lo stop di de Vrij, ottimismo per Bastoni e Dzeko

Il centrale de Vrij rientrato a Milano per la terapia di recupero, Bastoni e Dzeko sono sulla buona strada per il recupero in vista di Inter-Napoli

Dopo aver accusato un dolore muscolare in occasione di Montenegro-Olanda, Stefan de Vrij è stato sottoposto a risonanza magnetica nella serata di ieri ed è stato accertato il risentimento ma scongiurato lo stiramento. In giornata è previsto il suo rientro a Milano per iniziare la terapia di recupero dalla durata indicativa di un paio di settimane prima di poter riprendere gli allenamenti differenziati. Salterà con certezza le partite contro Napoli e Shakhtar.

Già rientrato dal ritiro con la Nazionale bosniaca il centravanti Edin Dzeko, anch’egli reduce da un affaticamento al muscolo flessore. Ha incominciato ad allenarsi individualmente per il recupero e soltanto domani si conosceranno meglio le condizioni ma c’è grande ottimismo. Stesso discorso se non anche migliore per Alessandro Bastoni, rientrato prima a Milano perché affaticato e dunque dichiarato indisponibile per gli impegni con la Nazionale. Quest’ultimo dovrebbe essere schierato come perno della difesa, alla sinistra di Skriniar e alla destra di un probabile Dimarco che fungerà da centrale adattato.

