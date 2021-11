Calciomercato Inter, dalla Germania: proposto un centrocampista

Beppe Marotta e Piero Ausilio a caccia di occasioni a parametro zero: l’assist può arrivare dalla Bundesliga

Parola d’ordine: pianificare. L’Inter pensa al futuro e la strategia è ben delineata da Beppe Marotta e Piero Ausilio. Rinforzare la rosa in reparti strategici del campo per dare a Simone Inzaghi alternative valide sia dal punto di vista della qualità che dell’esperienza. Dopo Andrè Onan, promesso sposo dei nerazzurri, la società di Viale della Liberazione punta i riflettori su altre zone di campo.

Calciomercato Inter, Tolisso proposto ad Inter e Tottenham

Come riportato a fine ottobre, Corentin Tolisso viene affiancato all’Inter nei discorsi di restyling di centrocampo. A riportare la notizia è il Kicker che svela due importanti novità. La prima è che il centrocampista francese è stato proposto al Tottenham di Antonio Conte. La seconda conferma quanto riportato da interlive, ovvero che il calciatore francese, sempre secondo quanto riferisce il quotidiano tedesco, è stato proposto anche all’Inter. In attesa di riscontri da parte dela dirigenza nerazzurra, il nome di Tolisso è sul taccuino di Beppe Marotta.

LEGGI ANCHE>>> INTERLIVE | Nandez a gennaio: ecco il grande ostacolo da superare

Con Vecino in scadenza di contratto e la questione Brozovic su tutti, la dirigenza nerazzurra sta vagliando le varie opportunità per dare qualità ed esperienza al reparto nevralgico del campo. Tolisso, che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2022, attualmente guadagna circa 7 milioni di euro. L’ingaggio potrebbe essere un ostacolo considerata la politica che sta attuando la società, ma prelevarlo a parametro zero potrebbe essere altresì un vantaggio per spalmare l’ingaggio su più stagioni ed inserire eventuali bonus. C’è poi da considerare anche la tenuta fisica del francese, spesso vittima di infortuni muscolari che ne hanno complicato il cammino bavarese.