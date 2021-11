Inter-Napoli, squadra al lavoro oggi: Lautaro-Dzeko in attacco

Prosegue il lavoro di preparazione verso Inter-Napoli per la squadra di Simone Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi prosegue il lavoro di preparazione in vista della gara di domenica contro il Napoli a San Siro. La squadra nerazzurra ha l’opportunità di accorciare la classifica e ridurre il margine di 7 punti dalla formazione di Luciano Spalletti e dal Milan. Oggi la squadra ha lavorato ad Appiano Gentile come riportato da Inter.it. Pochi dubbi di formazione, tanti infortuni dopo la sosta per le Nazionali. Inzaghi prepara lo scacchiere per la sfida ai Partenopei.

Inter-Napoli, Lautaro e Dzeko dal 1′. Dimarco-Bastoni il ballottaggio

Dopo il derby pareggiato contro il Milan l’Inter a caccia di tre punti importanti soprattutto vincere il primo scontro diretto. La sosta per le Nazionali costringe Inzaghi a dover rinunciare a De Vrij e Sanchez, da valutare la condizione di Alessandro Bastoni. Edin Dzeko dovrebbe recuperare e partire dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez.

Davanti ad Handanovic, la difesa a tre dovrebbe essere composta da Skriniar, Ranocchia al posto di De Vrij e forse Bastoni. Il difensore della Nazionale è in forse ma sembra più sì che no. Federico Dimarco scalda i motori per ricoprire il ruolo di terzo di difesa. A centrocampo Darmian a destra, come sempre favorito su Dumfries. Barella e Brozovic in mezzo, mentre dovrebbe giocare dal 1′ Hakan Calhanoglu. Perisic a sinistra. In attacco Edin Dzeko sulla via del recupero totale e dovrebbe affiancare Lautaro Martinez, come detto in precedenza.