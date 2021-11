Calciomercato, scatto Juve e Marotta anticipato | Il bomber va a Torino

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza lo sprint della Juventus che potrebbe aver bruciato una volta per tutte la concorrenza nerazzurra

Scatto della Juventus per quella che è probabilmente la rivelazione di questa prima parte di stagione. Contatti sempre più intensi tra i bianconeri e l’entourage del giovane bomber su cui ha messo gli occhi anche l’Inter.

Marotta e Ausilio lo seguono con attenzione in ottica futura, ma l’avanzata della società presieduta da Andrea Agnelli rischia di far saltare il banco. Secondo ‘Tuttosport’ l’operazione viaggia spedita verso la fumata bianca, con il ragazzo che traslocherebbe a Torino solo a giugno.

Calciomercato Inter, la Juve anticipa Marotta per Lucca

Per il quotidiano torinese, quindi, la Juve è nettamente in prima fila per Lorenzo Lucca, talentuoso bomber del Pisa già addirittura in orbita Nazionale di Mancini. Il Ds dei nerazzurri è Claudio Chiellini, fratello di Giorgio il capitano de ‘La Vecchia Signora’, aspetto che può ulteriormente favorire Cherubini e soci per l’acquisto del 21enne di Moncalieri il cui prezzo del cartellino è sui 10 milioni di euro.