Contromossa dell’Inter per Zakaria, botta e risposta con la Juventus

Inter e Juventus si danno battaglia per Zakaria in uscita dal Borussia Monchengladbach, Marotta tesse i fili per uno scambio

Era stato dichiarato come uno degli obiettivi per il rinnovamento del centrocampo della Juventus ma adesso anche l’Inter punta forte su di lui: Denis Zakaria è in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach e si affiancherà all’offerente migliore.

Fino a qualche giorno fa i bianconeri erano dati per favoriti nella trattativa che portava al mediano svizzero ma nelle ultime ore si parla di un clamoroso anticipo di Marotta già a gennaio 2022, senza attendere la prossima estate. Come riporta ‘calciomercatonews.com‘, sul piatto sarebbe stato inserita la contropartita tecnica di Matias Vecino anch’egli a corto di minuti coi nerazzurri e in partenza.

Calciomercato, alta richiesta per Zakaria e l’Inter affretta

L’unica mossa concessa all’Inter per potersi avvicinare nel più breve tempo possibile a Zakaria è quella dello scambio con Vecino. L’ipotesi di un esborso monetario non è neppure lontanamente contemplabile vista la rigida politica di mercato cui la società è obbligata ad andare incontro, quantomeno in gennaio. La prossima estate il discorso potrebbe essere diverso, viste le numerose partenze in programma. Attendere tanto tempo significherebbe, tuttavia, perdere un’occasione che sembra alla portata.