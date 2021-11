UFFICIALE Kostic nell’agenzia di Lucci | Confermata notizia Interlive

By

Ora arriva anche l’ufficialità: svolta importante nella carriera di Filip Kostic, obiettivo di mercato della stessa Inter. Il cambiamento

Da ormai qualche giorno per il mercato dell’Inter è tornato di moda il profilo di Filip Kostic, laterale di piede mancino e di nazionalità serba che milita nell’Eintracht Francoforte. L’esterno può giocare comodamente a tutta fascia, e sarebbe perfetto per il modulo di Simone Inzaghi. Il classe 1992 era stato accostato al club meneghino già la scorsa estate, ma ora col possibile addio di Perisic il suo profilo è nuovamente in auge.

Kostic, che ha un contratto in scadenza nel 2023 da 3,8 milioni di euro lordi (circa 2 netti), ha tutte le intenzioni di chiudere con il club tedesco per una nuova avventura, magari proprio in Serie A.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Kostic stufo dell’Eintracht: il nuovo agente può portarlo all’Inter

Calciomercato Inter, UFFICIALE: Kostic cambia agente e passa alla WSA di Lucci

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

A favorire il tutto, come sottolineato nei giorni scorsi, potrebbe esserci il cambio d’agente. Dopo l’addio a Fali Ramadani, Kostic ha deciso di legarsi alla scuderia di Alessandro Lucci, la World Soccer Agency, andando a confermare quanto anticipato da Interlive.it.

LEGGI ANCHE >>> Con Ancelotti non vede mai il campo: l’Inter ci pensa per gennaio

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Nandez a gennaio: ecco il grande ostacolo da superare

Proprio il legame tra il nuovo agente e l’Inter potrebbe dunque favorire l’affare dopo quelli Correa e Dzeko.