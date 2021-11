Stagione super, ma forse anche l’ultima con l’Inter | Occhio a Mourinho

Continua il grande stato di forma dell’esterno sinistro che convince Inzaghi e l’Inter vorrebbe tenerlo, ma il suo futuro è da scrivere altrove

‘Čestitamo’, Perisic! Questa la formula per congratularsi in croato con uno dei calciatori più in forma tra le fila dell’Inter, espressione concreta di spirito di sacrificio e grande continuità sul piano mentale e tecnico.

Non a caso il suo tecnico Inzaghi lo schiera con molta facilità in campo e ne loda l’impegno. Fosse per lui lo terrebbe con sé ancora un altro po’ in nerazzurro, ed anche la dirigenza pare condividere lo stesso pensiero. La proposta in ballo è quella di un biennale da 3 milioni di euro netti a stagione, poco più di quanto attualmente percepito. Un po’ scarna, dunque. Il calciatore ed il suo entourage ne vorrebbero almeno qualcuno in più. Motivo per cui non perdono tempo nel guardarsi attorno, nel capire da che parte potrebbe giungere l’offerta allettante. Nelle ultime settimane si è parlato di Premier League, Eredivisie ed una più quotata Bundesliga tedesca. E pare proprio che ci sia un solo club pronto ad offrirgli quanto chiede, pronto a riaccoglierlo tra le sue braccia e farlo scatenare sulla corsia di sinistra nelle partite che contano. Ma in questo contesto spunta la Roma di Mourinho…

Calciomercato Inter, su Perisic quotato il Bayern Monaco ma occhio a Mourinho

Come anticipato, l’unico club che potrebbe soddisfare le richieste economiche di Perisic potrebbe essere il Bayern Monaco. Per il calciatore sarebbe un gradito ritorno in Germania dopo la buona parentesi in prestito nella stagione 2020/2021, ma c’è anche l’interessamento della Roma di Mourinho suo estimatore. Non resta che capire con certezza quale futuro attende il trentaduenne dell’Inter: restare oppure andar via.