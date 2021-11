Per non perderlo l’Inter dovrebbe alzare la proposta arrivando alle cifre garantite a Lautaro Martinez. Ecco tutti i dettagli

Dopo un mese Lautaro si è sbloccato siglando il gol che di fatto ha permesso all’Inter di battere il Napoli accorciando a 4 punti il distacco dalla vetta della classifica. Dopo la marcatura l’argentino ha chiesto addirittura scusa al pubblico del ‘Meazza’, un gesto forte e allo stesso tempo eccessivo che però dimostra il grande attaccamento del classe ’97 al club e all’ambiente nerazzurro.

Lautaro è comunque un pretesto per parlare di Marcelo Brozovic, sempre in scadenza di contratto fino a giugno. Ieri sera, prima del match, Marotta ha professato nuovamente ottimismo in merito al rinnovo del centrocampista croato: “Dobbiamo ancora entrare nel vivo della negoziazione. Siamo fiduciosi, spero che possa continuare la sua esperienza in questo glorioso club. Per lui non sarebbe facile trovare un’altra società pronta a dargli quello che gli ha dato l’Inter in questi anni”.

Calciomercato Inter, Brozovic ‘merita’ le stesse cifre di Lautaro

Ma che c’entra Lautaro con Brozovic? C’entra perché a nostro avviso il classe ’92 di Zagabria, tenuto conto della sua imprescindibilità nella squadra di Simone Inzaghi, meriterebbe l’identico trattamento economico riservato al numero 10 di Bahia Bianca. Che come noto è fresco di rinnovo da 6 milioni di euro netti più 1 di bonus fino a giugno 2026, un rinnovo che lo ha reso il giocatore più pagato dell’intera rosa.

Perché Brozovic, per il quale questo sarà l’ultimo grande contratto della carriera, deve prendere meno? Fossimo suoi agenti, all’Inter lanceremo questo aut aut: “Ingaggio alla Lautaro, altrimenti andiamo via a zero”.