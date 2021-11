Calciomercato Inter, Marotta vuole chiudere | Fissato l’incontro decisivo

L’Inter è intenzionata a porre fine a quella che ormai è diventata una telenovela. La prossima settimana si cercherà una chiusura definitiva

In casa Inter il tema dominante rimane quello dei rinnovi. In particolare del rinnovo di Marcelo Brozovic, ancora in scadenza a giugno. Stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ ribadisce che sono stati compiuti importanti passi in avanti, che addirittura la chiusura è vicina.

Marotta ha professato fiducia anche prima del match col Napoli, l’intento dell’Ad interista è quello di chiudere la telenovela al più presto possibile. Magari già la prossima settimana, quando, a detta della ‘rosea’, ci sarà un “nuovo incontro decisivo” con l’entourage del croato per la firma sul prolungamento contrattuale.

LEGGI ANCHE >>> L’Inter guarda già al futuro: assalto da 10 milioni e contratto triennale

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Un croato (di nuovo) sul tavolo dell’Inter: ‘occasione’ a zero

Calciomercato Inter, Brozovic tra il rinnovo e le ‘tentazioni’ estere. Conte lo vorrebbe al Tottenham

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Brozovic meriterebbe lo stesso trattamento economico di Lautaro Martinez, dopo il rinnovo fino al 2026 diventato il calciatore più pagato della rosa. Il club di viale della Liberazione sembra invece non propenso ad andare oltre i 5-6 milioni bonus inclusi. Vedremo se davvero arriverà la fatidica fumata bianca, il classe ’92 vuole sì restare ma al contempo stuzzica molto diversi top club europei, compreso il Tottenham di Antonio Conte.