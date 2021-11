Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni del promesso sposo nerazzurro al termine del match di Champions League

Ormai sembrano esserci pochissimi se non zero dubbi circa il suo approdo all’Inter alla fine di questa stagione. L’annuncio di ieri sera dice tutto o quasi, di certo certifica l’addio al suo attuale club.

Futuro all’Inter, quindi, per il calciatore in scadenza a giugno. Parliamo di Andre Onana, che ieri sera in Champions contro il Besiktas ha compiuto il suo esordio stagionale. Alla fine dell’incontro, vinto dall’Ajax (già qualificato agli ottavi) per 1-2, il portiere camerunense ha in sostanza ufficializzato la sua partenza al termine di questa annata: “Quando apri una porta – ha dichiarato, come riportato da ‘VoetbalPrimeur’ – devi poi chiuderla. Forse per me è arrivato il momento di andare via dall’Ajax. Ho fatto di tutto per questo club, dando sempre il meglio di me stesso”.

Calciomercato Inter, Onana erede di Handanovic: contratto da 3 milioni a stagione

A meno di sorprese sarà Onana l’erede di Samir Handanovic, al quale comunque è stato proposto un rinnovo annuale da 2 milioni netti a stagione. Di 3 milioni netti per i prossimi quattro se non cinque anni, è l’offerta fatta invece dalla società targata Suning al 25enne camerunense, il cui agente, secondo indiscrezioni di calciomercato, è atteso a Milano nel prossimo mese per chiudere definitivamente l’intesa. L’annuncio ufficiale di Onana all’Inter potrebbe arrivare entro il mese di febbraio.