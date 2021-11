63 milioni e si scalda il mercato dell’Inter | Doppio regalo per Inzaghi

I ricavi delle competizioni salgono ad almeno 63 milioni, l’Inter potrebbe permettersi il lusso di un doppio grosso acquisto a gennaio

L’Inter non si è fatta demoralizzare dalle difficoltà economico-finanziarie dell’ultima annata, destreggiandosi bene negli ultimi mesi trascorsi sul fronte acquisti e cessioni di calciomercato.

Un’ulteriore impulso verrà dato dagli incassi dei ricavi dei diritti tv della Champions League che, sommati ad altri introiti, nel complesso frutteranno almeno 63 milioni di euro da mettere a disposizione per l’imminente finestra invernale di calciomercato. Come noto, l’Inter deve in primis liberarsi di qualche elemento in eccesso – primi fra tutti Vecino e Sanchez – per poi potersi concentrare esclusivamente su quei profili che andrebbero a completare una rosa di per sé già molto solida. I due nomi caldi sono quelli di Nandez del Cagliari, vicino all’Inter da molti mesi e nonostante diversi tira e molla mai concretamente ad un passo dal trasferimento, e Jovic del Real Madrid.

Calciomercato Inter, partenze di Vecino e Sanchez non scontate ma necessarie

L’unico intoppo che potrebbe rallentare le trattative nei confronti degli ‘entranti’ Nandez e Jovic sarebbe proprio l’arresto – o il ritardo – delle trattative in uscita di Vecino e Sanchez. Nessuno dei due, infatti, è certo di lasciare la causa nerazzurra. Eppure si tratterebbe di una mossa necessaria, soprattutto nei confronti di Sanchez il cui ingaggio pesa enormemente sui bilanci societari.