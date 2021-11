Venezia-Inter, Paolo Zanetti: “Ci concentreremo molto su di noi e poco sugli avversari”

Venezia-Inter, Paolo Zanetti ha presentato la sfida di campionato di domani sera allo stadio Penzo

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti, dopo l’intervista con il Corriere dello Sport, ha svolto la conferenza stampa di presentazione della sfida di domani sera contro l’Inter. Queste le sue prime dichiarazioni: “Incontriamo una grandissima squadra che sta facendo bene sia in campionato che in Champions League, quindi chiaramente è una partita per noi più difficile del solito, ne avremo parecchie da qua a Natale, come sempre concentrandosi molto su di noi e poco sugli avversari, se andiamo a ragionare sulla forza della squadra sembrano partite proibitive, ma alla fine c’è sempre il campo, dobbiamo fare di tutto per mettere in difficoltà una squadra dal valore assoluto importante”. Gli hanno chiesto, chi teme della squadra nerazzurra e lui ha spiegato: “I numeri: ha il miglior attacco con una media gol impressionante, quando hai certi tipi di numeri normale tu abbia campioni in squadra, ma è tutto il collettivo che ha una base importante. Questa unione ha creato una squadra di livello altissimo non solo nel campionato italiano ma anche a livello europeo, si candida anche per provare a vincere la Champions League“.

Gli hanno fatto notare che domani sera lo stadio sarà gremito in ogni ordine di posto disponibile e lui ha risposto: “Sarà stupendo, l’abbiamo già vissuto e so di cosa si tratta, è una cosa per noi troppo importante, è un tipo di stadio che per noi si presta ad essere dodicesimo uomo in campo. Spero che in tanti vengano a tifare Venezia e non gli altri, per noi andare in campo e in casa con questa atmosfera è una spinta in più e ne abbiamo bisogno visto lo spessore dell’avversario”.