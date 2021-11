Venezia-Inter, Inzaghi fa turnover: quattro cambi rispetto allo Shakhtar

Inter, le ultime da Appiano in vista della sfida con il Venezia valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A

L’euforia per la qualificazione agli ottavi di Champions deve essere messa un po’ da parte, già domani infatti torna il campionato con l’Inter attesa in Laguna dal Venezia (14esimo on 15 punti) di Zanetti per il match valevole per la 14esima giornata.

Venezia-Inter, da Correa a Dumfries: Inzaghi fa turnover

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti da Appiano e riportate dal ‘Corriere dello Sport’, Inzaghi è intenzionato a fare un po’ di turnover considerato che mercoledì prossimo ci sarà anche il turno infrasettimanale contro lo Spezia. Rispetto alla gara contro lo Shakhtar, i cambi dovrebbero essere quattro: potrebbero riposare Darmian, Barella, Perisic e Lautaro, a vantaggio di Dumfries, Vidal, Dimarco e Correa. Sanchez potrebbe tornare tra i convocati già oggi o per la partita con lo Spezia, mentre il rientro di de Vrij è previsto contro la Roma di Mourinho.