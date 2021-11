Skriniar: nella partita con il Venezia ha raggiunto un importante traguardo

Inter, bellissimo traguardo raggiunto dal difensore slovacco Milan Skriniar nella partita disputata contro il Venezia

Il difensore dell’Inter Milan Skriniar, dopo il primo anno con Antonio Conte in cui faceva fatica ad abituarsi alla difesa a 3, nella stagione successiva e in questa è tornato ad essere il muro che i tifosi nerazzurri hanno apprezzato sin dal suo primo anno, nella stagione 2017/18. Il calciatore slovacco con la partita disputata allo stadio Penzo di Venezia, ha raggiunto le 150 presenze in serie A con la maglia nerazzurra, le 185 se aggiungiamo anche coppa Italia e coppe europee, inoltre visto il suo attaccamento alla squadra potrà raggiungere o eguagliare tante bandiere nerazzurre visto che compirà 27 anni il prossimo febbraio.

Come ricorderete sicuramente, il difensore slovacco non si fece problemi a licenziare il suo procuratore pur di firmare il prolungamento di contratto con la squadra nerazzurra, un gesto che non capita spesso di vedere in questo nuovo calcio che non ha perso solo le bandiere nelle diverse squadre, ma in cui il Dio denaro la fa sempre più da padrone.