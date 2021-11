Calciomercato, ‘messaggio’ all’Inter: “Vogliamo rinnovare il contratto”

Chiaro messaggio del vice presidente del River Plate all’Inter, c’è intenzione di rinnovare il contratto del giocatore che piace a mezza Europa

Julian Alvarez è sulla bocca di tutti di recente, fra cui anche l’Inter che ha palesato il suo interesse per il giovane centravanti di proprietà del River Plate attivando sul campo degli scout alle proprie dipendenze ed inviando lo stesso vice direttore sportivo Baccin.

Su Alvarez una clausola da 20 milioni di euro non difficile da raggiungere, ma c’è l’intenzione da parte del club argentino di cercare di trattenerlo riformulando le caratteristiche del suo contratto. Queste le parole del vice presidente del River, Jorge Brito: “Julian è una risorsa indispensabile per questa squadra, crediamo possa offrire ancora tanto. Vorremmo infatti rinnovargli il contratto. Siamo ben consapevoli dell’ottimo momento di forma che sta attraversando e dell’interesse che ciò ha scatenato in numerosi club europei, nonostante non sia giunta un’offerta concreta. Dobbiamo rispettare la clausola”. Resta dunque percorribile per l’Inter la strada del pagamento della clausola rescissoria per poter strappare Alvarez al River Plate e alle avversarie concorrenti, ma prima di tutto serve la giusta disponibilità economica.

