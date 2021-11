Designazioni arbitrali 15a giornata Serie A, Ghersini per Inter-Spezia

Diramate le designazioni arbitrali per i match della quindicesima giornata di Serie A, Inter-Spezia affidata al fischietto genovese Ghersini

Come di consueto l’organo tecnico della CAN A dell’AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per i prossimi impegni del turno infrasettimanale valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A.

Inter–Spezia, in programma alle ore 18:30 del prossimo mercoledì 1 dicembre allo stadio ‘San Siro’, verrà affidata al giovane arbitro della Sezione di Genova, Davide Ghersini. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Marchi e Maccadino, Paterna quarto uomo. In sala VAR ci saranno Mazzoleni e Mondin.

Inter-Spezia, Ghersin al debutto con i nerazzurri

Per Ghersini, Inter-Spezia sarà la prima apparizione coi nerazzurri campioni d’Italia uscenti, la quarta complessiva in questa stagione di Serie A. Uno solo il precedente con lo Spezia il 27 settembre 2020 contro il Sassuolo, terminato col punteggio di 1-4 in favore degli ospiti. Due le ammonizioni comminate in quella occasione.