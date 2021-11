CdA, partecipa Zhang: in conclusione il rifinanziamento del Bond

Atteso in via telematica il presidente dell’Inter al Consiglio di Amministrazione; intanto è quasi concluso il rifinanziamento del Bond

In programma nella giornata odierna il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del trimestre appena trascorso, a cui parteciperà in via telematica anche il presidente dell’Inter Steven Zhang collegato da Nanchino.

La sua attenzione agli affari societari è costante, come spiega in un videomessaggio, rigettando tutti i rumors e le speculazioni relative al futuro del club. Intanto, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, è quasi conclusa la pratica di rifinanziamento dei bond che dovrebbe stemperare ulteriormente l’instabile situazione finanziaria.

