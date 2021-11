Inter, nuovo talento dal Sudamerica: lo ‘manda’ Recoba

Non solo Alvarez, incontro faccia a faccia di Recoba con un altro talento sudamericano del Peñarol

Dopo aver palesato l’interesse per il centravanti argentino del River Plate, Julian Alvarez, monitorato dal vice direttore sportivo Baccin in missione in Argentina, l’Inter viene suggestionata da un altro interessante profilo sudamericano.

L’attaccante in questione è Augustin Alvarez, classe 2001 del Peñarol. A fare da tramite è l’ex calciatore nerazzurro Recoba. Rimarchevole lo score di 10 reti e 3 assist in 14 presenze nel corso della celebre competizione di Copa CONMEBOL Sudamericana. Si apre dunque una duplice possibilità di affondo per l’attacco, nel caso in cui l’Alvarez del River Plate dovesse rafforzare le fila di un altro club europeo.

LEGGI ANCHE >>> Caos plusvalenze, Pinamonti e non solo: c’è anche l’Inter nel mirino

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare a zero: accordo verbale col bomber