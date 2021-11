Cassano: “L’Inter darà filo da torcere in Coppa perché ha qualità internazionali”

Inter, parole al miele da parte di Antonio Cassano per Simone Inzaghi e la sua squadra durante la diretta su Bobo Tv

Nella solita chiacchierata sulla Bobo Tv, l’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato nuovamente della squadra nerazzurra, in maniera molto positiva. Queste le sue dichiarazioni: “Simone Inzaghi ha costruito la sua Inter, grazie ad alcune variazioni sul tema rispetto alla squadra portata trionfalmente alla vittoria dello scudetto da Conte“. Poi ha voluto ulteriormente spiegare: “Conte ha dato una struttura, Simone è arrivato in punta di piedi e ci ha messo dentro le sue idee, vedi Dimarco terzo di difesa: questo è un merito. La squadra ora va a prendere alto le avversarie, a me piace questa caratteristica.

Se la giocherà fino alla fine per lo scudetto con Napoli e Milan e darà filo da torcere in Coppa perché ha qualità internazionali, vuole imporre il gioco. Poi si è creata empatia nel gruppo, guarda Ranocchia migliore in campo nelle due da titolare”. A proposito di Andrea Ranocchia, le sue buone prestazioni potrebbero consentirgli di rinnovare per un altro anno il suo contratto con la squadra nerazzurra.