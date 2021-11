Inter, cinque chance per afferrare la vetta prima della sosta

Spezia, Roma, Cagliari, Salernitana e Torino: le cinque chance dell’Inter per acciuffare la vetta prima della sosta natalizia

L’Inter potrebbe confezionare il migliore dei regali di Natale per i propri tifosi qualora dovesse centrare il massimo punteggio nei prossimi cinque impegni di campionato: il possibile consolidamento in vetta alla classifica prima del giro di boa.

La prima sfida in ordine cronologico sarà quella di domani contro lo Spezia che si terrà a San Siro, dopodiché ci sarà il delicato big match contro la Roma di Mourinho in visibile eccitazione per il duo Abraham-Zaniolo; infine Cagliari, Salernitana e Torino. Al Napoli verrà chiesto un impegno maggiore contro Atalanta e Milan per blindare il primato, ma non sarà affatto semplice da difendere.

Primato alla sosta, cosa comporterebbe per l’Inter

La scalata dell’Inter verso il primato in classifica non è affatto semplice considerati gli impegni in programma e il ritardo di 4 punti sul Napoli. Come se non bastasse, c’è di mezzo anche l’ultimo incontro della fase a gironi di Champions League contro il Real Madrid seppur entrambe le squadre siano già qualificate agli ottavi. Quel che più conta è mantenere una forma fisica ottimale e costante nel tempo, evitando sovraccarichi, ed una pressione psicologica quanto più bassa possibile. Terminare come prima classificata la prima metà di campionato darebbe un impulso importante all’intero movimento calcistico nerazzurro, slanciando ulteriormente la corsa al titolo.