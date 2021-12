Formazioni UFFICIALI Inter-Spezia: Barella rifiata, davanti Correa-Lautaro

Da Calhanoglu a Maggiore, le formazioni ufficiali del match Inter-Spezia in programma al Meazza e valevole per la 15esima giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Spezia, gara valida per la 15esima giornata del campionato di Serie A.

Inzaghi deve fare a meno anche di Bastoni. Al suo posto ci sarà D’Ambrosio, anche se al centro della difesa potrebbe agire Skriniar. Per il resto tutto come previsto, Gagliardini e non Vidal per far rifiatare Barella, davanti il tandem Lautaro-Correa. Sponda ligure, Thiago Motta spiazza tutti: fuori Maggiore, con Reca nel ruolo di mezz’ala. In attacco Salcedo, in prestito dall’Inter, e Manaj (ex nerazzurro) con Gyasi.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-SPEZIA

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Dimarco; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All.: Simone Inzaghi

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Hristov, Kiwior; Kovalenko, Sala, Reca; Salcedo, Manaj, Gyasi. All.: Thiago Motta

ARBITRO: Ghersini di Genova