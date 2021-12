Probabili formazioni Inter-Spezia: due big in panchina

Da Lautaro a Maggiore, le probabili formazioni del match Inter-Spezia in programma oggi alle 18.30 e valevole per la 15esima giornata di Serie A

Oggi alle 18.30 l’Inter affronterà lo Spezia dell’ex Thiago Motta nella gara valevole per la 15esima di Serie A. I nerazzurri andranno a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato per rimettere pressione al Napoli impegnato a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Stando alle ultime indiscrezioni Inzaghi farà un mini turnover anche se non soprattutto in previsione del big match di sabato contro la Roma di un certo Mourinho.

Il tecnico interista sembra essersi deciso a far rifiatare Barella. Al posto del sardo potrebbe agire Arturo Vidal, il quale ha smaltito la febbre che gli ha impedito di partecipare alla trasferta di Venezia. Sull’out destro è favorito Dumfries su D’Ambrosio per la sostituzione dell’infortunato Darmian. Al centro della difesa toccherà ancora Bastoni, dato che Ranocchia è ko, rimpiazzare de Vrij. Davanti quasi sicuramente il tandem argentino Lautaro-Correa, con Dzeko che partirà dalla panchina.

Sponda ligure, Motta col consueto 4-3-3: nel terzetto d’attacco l’unico certo di una maglia è N’Zola. Ai suoi lati potrebbero agire Gyasi e Verde, quest’ultimo in ballottaggio con Strelec. L’arbitro sarà Ghersini della sezione di Genova.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SPEZIA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All.: Simone Inzaghi

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Kiwior, Reca; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, N’Zola, Gyasi. All.: Thiago Motta

ARBITRO: Ghersini di Genova