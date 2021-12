Verso Roma-Inter: buone e cattive notizie per Inzaghi

Inter, buone notizie dall’infermeria nerazzurra per Simone Inzaghi che recupera sia Arturo Vidal che Alessandro Bastoni per la sfida dell’Olimpico

Dopo la vittoria contro lo Spezia, per la squadra di Simone Inzaghi è già tempo di pensare alla sfida di sabato alle 18 allo stadio Olimpico contro la Roma. Le notizie per il tecnico della formazione milanese sono più che positive, visto che sia Arturo Vidal, che ha preso una botta nella partita con la squadra ligure, che Alessandro Bastoni che invece quella partita l’ha vista da casa, visto che una gastroenterite lo ha messo k.o poco prima dell’incontro, sono abili e arruolabili per la partita di campionato.

LEGGI ANCHE >>> Inter, salto di qualità di una difesa ritrovata nonostante le emergenze

LEGGI ANCHE >>> Inzaghi resta in emergenza: il big salta anche la Roma

Per quanto riguarda invece Stefan De Vrij, il giocatore sta cercando di recuperare dal risentimento muscolare patito con la sua Nazionale, ma difficilmente dovrebbe essere pronto per sabato mentre ci sono buone possibilità di rivederlo in campo per la sfida del Santiago Bernabeu di martedì sera. In ogni caso la decisione finale verrà presa domani dopo la rifinitura, prima della partenza per la Capitale.