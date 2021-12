Inter, accelerazione e sorpasso: Spalletti prepara la beffa

By

Questione difesa tutta aperta anche in casa Napoli. Gli azzurri dell’ex Spalletti potrebbero dirigere il proprio sguardo su un obiettivo dell’Inter

L’Inter, grazie ad un grande ruolino di marcia, è tornata pienamente in corsa per il titolo col fiato sul collo sia del Milan che del Napoli dell’ex Luciano Spalletti. Proprio con il club azzurro potrebbero incrociarsi presto le strade anche in sede di calciomercato. La società campione d’Italia rischia di veder sfumare l’arrivo di un difensore da lungo tempo messo nel mirino.

Il Napoli infatti potrebbe infatti produrre già a gennaio uno sforzo importante in quella zona di campo, intrecciando il proprio sguardo con quello della dirigenza meneghina.

Calciomercato Inter, Ginter piace anche a Spalletti: l’ex prova a mettere i bastoni tra le ruote

Spalletti vorrebbe arricchire la propria batteria di difensori centrali alla luce dell’assenza di Koulibaly che tra infortunio e Coppa d’Africa rischia di pesare parecchio. Al senegalese vanno aggiunti inoltre i continui problemi fisici di Kostas Manolas, oggetto misterioso in questa stagione.

Per queste ragioni, secondo quanto sottolineato da ‘Calciomercatoweb.it’, il Napoli potrebbe inserirsi nella corsa a Matthias Ginter, destinato a lasciare il Borussia Monchengladbach alla luce di un contratto in scadenza il prossimo giugno. L’Inter da tempo aveva messo nel mirino il polivalente tedesco a costo zero, ma gli azzurri potrebbero anticipare Marotta e soci sferrando un assalto a gennaio.