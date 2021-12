Calciomercato Inter, suggestione Asensio: cifre e dettagli

By

Occhi in casa Real Madrid per Marotta e soci che potrebbero alimentare il sogno Marco Asensio con l’addio di Alexis Sanchez

L’Inter continua ad essere estremamente attenta a ciò che accade in Europa, con varie dinamiche che potrebbero modificare il destino di alcuni grandi campioni. Marotta e soci in particolare sono pronti ad esplorare il mercato per il dopo Alexis Sanchez. L’attaccante cileno anche quest’anno sta incontrando difficoltà dal punto di vista fisico, con gli infortuni che ne condizionano impiego e continuità.

La dirigenza meneghina resta quindi vigile e attenta su eventuali occasioni di mercato come potrebbe essere Marco Asensio, fenomenale fantasista del Real Madrid per ora fuori dai piani tecnici di Ancelotti.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Agente Sottini: “A Pistoia primi mesi positivi, l’Inter lo segue. Futuro? Vi spiego”

Calciomercato Inter, Asensio per il dopo Sanchez: le cifre dell’affare

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Asensio sta trovando poco spazio ed è in cerca di rilancio. Lo spagnolo è in scadenza nel 2023 ed è dunque impossibile un affare in prestito. Marotta però, che ha eccellenti rapporti con Perez, potrebbe tentare un colpo alla Morata mettendo sul piatto 15-18 milioni di euro (cifra racimolabile tra il risparmio dell’ingaggio di Sanchez e un’altra cessione) con opzione di riacquisto a 45-50 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nessun affare in Spagna (a gennaio): fuori per 4 mesi

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Brozovic ad altezza Lautaro: il rinnovo ora è vicino

Inoltre lo stipendio di Asensio di 5 milioni di euro sarebbe alla portata senza contare che sul lordo ci sarebbe risparmio grazie al decreto crescita.