Formazioni UFFICIALI Roma-Inter: Lautaro out, c’è Correa con Dzeko

Sono ufficiali le formazioni di Roma-Inter, di scena fra circa un’ora allo stadio ‘Olimpico’ e valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A.

Inzaghi manda in panchina Lautaro, un po’ affaticato nell’ultima seduta. Riposo precuazionale per l’argentino, al suo posto c’è il connazionale Correa, in tandem con Dzeko al rientro dal primo minuto come Nicolò Barella. Out Dimarco, in difesa D’Ambrosio con Skriniar centrale e Bastoni a sinistra. Sponda giallorossa, Mourinho opta per il 4-2-3-1 con Shomurodov unica punta, al posto dello squalificato Abraham. Dietro quattro centrali di ruolo, chance dall’inizio per Kumbulla.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-INTER

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Smalling, Mancini, Kumbulla, Ibanez; Veretout, Cristante; Vina, Mkhitaryan, Zaniolo; Shomurodov. All: Mourinho.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic; Dzeko, Correa. All: Inzaghi.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi