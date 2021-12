Real Madrid-Inter: sarà l’arbitro tedesco Brych a dirigere la sfida del Bernabeu

Real Madrid-Inter, sarà un arbitro tedesco a dirigere la sfida del Santiago Bernabeu alla sua prima designazione con la squadra meneghina

Sarà l’arbitro tedesco Felix Brych a dirigere la sfida che vale il primo posto nel girone D di Champions League, tra Real Madrid e Inter. La giacchetta nera è alla sua quinta designazione nella massima competizione europea, quest’anno quindi non ha saltato nessuna giornata, d’altronde viene considerato un arbitro esperto e affidabile. In questa stagione ha già arbitrato sia l’Atalanta, nella sfida casalinga contro lo Young Boys vinta 1-0, che il Milan nella partita persa in trasferta con il Porto per 1-0.

Come dicevamo, l’arbitro tedesco è alla sua prima designazione con l’Inter mentre ha già arbitrato il MIlan e la Juventus 6 volte, il Napoli 5, la Roma 3 , la Fiorentina 2 e per finire Udinese e Atalanta 1 volta. La giacchetta nera, fuori dall’ambito calcistico fa l’avvocato e visto che ha 46 anni, è arrivato probabilmente all’ultima sua stagione, visto che l’età massima per gli arbitri è fissata a 45 anni, ma ci sono delle deroghe per i migliori.