Le dichiarazioni di Perisic nella conferenza stampa di vigilia del match fra Real Madrid e Inter valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions

“Gli ultimi due anni sono stati bellissimi per me, ma ho ancora fame come tutta la squadra. Vogliamo vincere anche quest’anno”. Lo ha detto Ivan Perisic nella conferenza stampa di vigilia della sfida col Real Madrid di Ancelotti. Con un successo, i nerazzurri accederebbero agli ottavi di Champions da capolisti del proprio girone.

“Con quella dell’anno scorso non c’è grande differenza – ha aggiunto l’esterno croato rispondendo in merito alle diversità tra l’Inter di Conte e l’Inter di Inzaghi – Il modulo è lo stesso e ci conosciamo da tanti anni. Rispetto alla stagione scorsa abbiamo sicuramente fatto meglio in Champions, meritando di passare il girone. Se questa è la mia miglior stagione? L’anno scorso ho cambiato posizione ed è stato difficile, vedremo fra un paio di mesi se si tratta della mia migliore annata. Se non si vince, non sarà così…”.

LEGGI ANCHE >>> Real-Inter, Inzaghi: “In campo con personalità. Lautaro ok, Correa perdita importante”

Calciomercato Inter, Perisic: “Rinnovo? Vediamo cosa succede fra un paio di settimane”

Perisic non si è sbilanciato, anche se qualcosa ha detto, in merito al suo possibile o meno rinnovo di contratto in scadenza a giugno: “Non mi piace parlare del mio futuro, ora sono concentrato sulla partita di domani. C’è tempo, parleremo e fra un paio di settimane vedremo cosa può succedere“.