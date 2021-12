Affare già a gennaio: lo scambio del Milan che taglia fuori l’Inter

Il Milan ha bisogno urgente di un nuovo centrale di difesa e l’idea giusta potrebbe essere un calciatore che piace anche all’Inter. La carta vincente per lo scambio

La sfida al vertice tra Napoli, Milan ed Inter continua ad entusiasmare i tifosi che stanno vivendo una prima metà di Serie A a dir poco avvincente e ricca di risvolti. In particolare la sfida tutta milanese tra rossoneri e nerazzurri potrebbe spostarsi anche sul terreno infido del calciomercato, che nasconde insidie sotto ogni sasso.

Sia l’Inter che il Milan sono a caccia di nuovi elementi per migliorare le rispettive difese in ottica futura, con particolare attenzione a quanto accade in Serie A. Un obiettivo rischia di essere comune, con i rossoneri di Maldini che però potrebbero provare ad anticipare i tempo andando all’assalto già a gennaio vista l’uscita di scena per questa stagione di Simon Kjaer.

Calciomercato Inter, scambio Milan per Bremer: Pobega la carta vincente

L’emergenza difensiva del Milan potrebbe portare i rossoneri ad andare dritti su Bremer forte centrale del Torino che sta vivendo un’altra stagione da leader. Il brasiliano è in scadenza 2023 e piace anche all’Inter da diversi mesi. Il giocatore granata ha una valutazione di circa 15 milioni di euro ed un contratto che non dovrebbe essere rinnovato. Una durata breve che potrebbe aprire, soprattutto in estate all’addio.

Non è escluso un tentativo già a gennaio visto il ko Kjaer. Nell’affare una-due contropartite, con il Toro può chiedere Tommaso Pobega già in prestito ai granata, e che sta offrendo un rendimento importante.