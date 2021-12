Dal Bayern al Lille: le possibili avversarie dell’Inter agli ottavi Champions

Ecco la lista e il rispettivo grado di difficoltà delle possibili avversarie dell’Inter agli ottavi di finale di Champions League

La sconfitta contro il Real Madrid è ormai acqua passata, l’Inter è ufficialmente entrata a far parte del gruppo delle squadre qualificatesi agli ottavi di Champions League come seconda nel girone. Ad attenderla ci saranno, come prevede il regolamento, quasi tutte le teste di serie. Quasi perché, come da regolamento, agli ottavi non potranno esserci derby (quindi va esclusa la Juventus) e non si potrà incontrare l’avversario del girone, appunto il Real nel caso della formazione di Inzaghi.

A seguire la lista dei club fra cui verrà estratta (lunedì prossimo) l’avversaria dell’Inter, il cui grado di difficoltà è indicato su una scala da una stella (*) sino a un massimo di cinque (*****) in base alle recenti prestazioni nella massima competizione europea, lo stato di forma generale e la presenza di fuoriclasse ‘game changer’ in rosa.