Inter Store: in vendita la prima e la terza maglia del primo anno di Ronaldo

Inter Store, prosegue l’effetto amarcord con le maglie delle stagioni storiche. Questa volta sono state scelte quelle del 1997/98

Prosegue l’effetto amarcord nel franchising della società nerazzurra. Nei negozi del club meneghino sono state messe in vetrina, insieme alle maglie della stagione in corso e quelle di altre annate precedenti, anche quelle della stagione 1997/98, la prima di Luis Nazario da Lima in arte Ronaldo e che culminò con la vittoria della terza coppa Uefa. Nello specifico si possono trovare la prima e la terza maglia, ma con un piccolo problema: mancherà il logo Umbro, ma in compenso saranno in vendita a euro 57,90.

Questa l’enfasi con la quale viene presentata la terza maglia: “Un’iconica maglia dell’Inter indossata nella finale di Coppa UEFA del 1998 vinta contro i rivali italiani, la Lazio. La partita è finita 3-0 per i nerazzurri, grazie ai gol di Zamorano, Zanetti e Ronaldo. La partita è stata giocata al Parc des Princes di Parigi il 6 maggio 1998. L’Inter ha raggiunto la finale battendo Xamax, Lione, RC Strasbourg, Schalke e Spartak Mosca”.