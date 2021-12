Inter-Cagliari: i convocati di Walter Mazzarri: Nandez assenza pesante

Inter-Cagliari, sono 22 i convocati di Walter Mazzarri per la sfida con la squadra meneghina di domenica sera allo stadio Meazza

E’ stato diramato dal tecnico Walter Mazzarri l’elenco dei 22 giocatori per la sfida del Meazza contro l’Inter che sono così suddivisi: tre portieri, dieci difensori, quattro centrocampisti e cinque attaccanti. Attenzione agli ex Dalbert, Godin e Keita Balde oltre che all’allenatore che guidò la squadra milanese dal giugno 2013 prima di essere esonerato nel novembre 2014. Sono tre i giocatori che non sono stati inseriti nella lista: l’assenza pesante è sicuramente quella di Nahitan Nandez, che piace sempre molto alla dirigenza nerazzurra, per un fastidio ai flessori della coscia destra.

Le altre carenze sono quelle che si conoscevano già di Paolo Faragò, che ha ripreso ad allenarsi insieme al resto del gruppo e di Riccardo Ladinetti, che prosegue il suo recupero seguendo i piani dello staff medico della squadra sarda. Questi i convocati come stilato dal sito ufficiale del club:

Portieri: Aresti, Cragno, Radunovic.

Difensori: Altare, Bellanova, Caceres, Godin, Carboni, Ceppitelli, Dalbert, Lykogiannis, Obert, Zappa.

Centrocampisti: Deiola, Grassi, Marin, Oliva.

Attaccanti: João Pedro, Keita Baldé, Pavoletti, Pereiro, Ceter.