Formazioni UFFICIALI Inter-Cagliari: si rivedono de Vrij e Sanchez

Da Keita a Sanchez, le formazioni ufficiali del match Inter-Cagliari valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni della sfida fra Inter e Cagliari di scena fra circa un’ora al ‘Meazza’ e valevole per la diciassettesima giornata di Serie A.

Rispetto a Madrid, Inzaghi fa solo due cambi: al centro della difesa si rivede Stefan de Vrij, davanti chance per Sanchez al fianco di Lautaro. Confermato in toto il centrocampo. Sponda rossoblu, Mazzarri deve fare a meno dell’obiettivo di mercato dei nerazzurri Nandez. L’allenatore toscano si schiera a specchio, quindi col 3-5-2: in campo dal 1′ gli altri tre ex Godin, Dalbert e Keita. L’arbitro è Marchetti.

LEGGI ANCHE >>> Barella: “Sbagliato a reagire a una provocazione. Io capitano? Vi spiego”

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-CAGLIARI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro. All.: S.Inzaghi

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All.: Mazzarri

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido