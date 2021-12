Calciomercato, Conte all’assalto: 25 milioni e ‘scippo’ all’Inter

Il calciomercato dell’Inter si intreccia con quello del Tottenham del grande ex Antonio Conte. Lo sgarbo ai nerazzurri sembra proprio dietro l’angolo

Non Brozovic, che viaggia spedito verso il rinnovo. Magari de Vrij o un altro difensore, questo non di proprietà dei nerazzurri ma già da un bel po’ finito nel mirino di Marotta e Ausilio. Il calciomercato dell’Inter si intreccia insomma pericolosamente con quello del Tottenham del grande ex Antonio Conte.

Le ultime indiscrezioni di ‘Teamtalk.com’ vanno dritto al punto: gli ‘Spurs’ sono pronti a chiudere subito l’acquisto di Bremer, centrale brasiliano del Torino sulla lista della spesa della dirigenza interista. L’assalto al suo cartellino viene dato per imminente.

Nel mirino anche del Milan, il futuro di Bremer può però essere in Premier League, alla corte di Conte chiamato a sostituire l’infortunato (circa tre mesi out) Romero. Per la fonte inglese, il club di Levy è disposto a offrire ben 25 milioni di euro per il 24enne. Parliamo di una cifra importante considerato che il difensore della squadra di Juric è in scadenza nel 2023, una cifra che insomma Cairo può accettare ben volentieri.