Operazione attacco per l’Inter che per il prossimo futuro potrebbe andare a sostituire Alexis Sanchez con un altro interprete proveniente dalla Serie A

Una bella risposta quella data ieri sera da Sanchez. Inzaghi gli ha concesso una chance da titolare e lui l’ha sfruttata nel migliore dei modi siglando il gol, un gran gol su uno straordinario cross di Barella, del raddoppio che ha messo definitivamente in discesa la partita contro il Cagliari di Mazzarri.

A proposito del cileno, lo stesso Inzaghi ha in sostanza rispedito al mittente le nuovi voci riguardo un possibile addio a gennaio del classe ’88: “Alexis è stato bravissimo – le parole del tecnico dell’Inter in conferenza stampa – E’ un grande professionista, lavora molto bene durante la settimana e in ogni allenamento cerca sempre di dimostrarmi che vuole più spazio. Ha fatto un gol importantissimo, quando l’ho chiamato in causa ha sempre dato ottime risposte. Tutti sappiamo il valore di Alexis, non lo scopriamo di certo oggi: può farti vincere le partite da un momento all’altro”.

Calciomercato Inter, per il dopo Sanchez ritorno di moda Joao Pedro

In vista della prossima stagione l’Inter si sta comunque muovendo anche per cercare il miglior sostituto possibile di Sanchez, il quale ha un contratto da 7 milioni netti fino a giugno 2023. Gli ultimi rumors segnalano pure il nome di Joao Pedro, avversario ieri (prova negativa, ma del resto non era la partita ideale per emergere) della formazione nerazzurra. Il brasiliano sta disputando un’ottima stagione (9 gol e 3 assist) e molto probabilmente verrà convocato da Mancini per i playoff Mondiale. Giulini vuole almeno 25 milioni di euro per il proprio capitano, ma il numero 10 è in scadenza nel 2023 e va verso i 30 anni.

L’Inter, che del Cagliari punta già Nandez ‘blindato’ a parole dal Ds Capozucca, potrebbe trovare una intesa con il giocatore per un triennale e poi sedersi a trattare, al ribasso, con la società sarda per ciò che concerne il cartellino.