Il Liverpool ha fame di vittoria, ostico avversario per l’Inter agli ottavi

Alla scoperta del Liverpool, avversaria dell’Inter agli ottavi di Champions League

Il nuovo sorteggio degli ottavi di Champions va malissimo all’Inter, abbinata al super Liverpool di Jurgen Klopp.

Le sei vittorie su sei partite giocate nella fase a gironi – nel girone dichiaratamente più complicato di questa stagione – unite ad uno stato di forma invidiabile anche in Premier League, dove è ad un solo passo dalla vetta occupata dal City, coronano il Liverpool come una delle grandi da battere. Sono rispettivamente 17 e 44 le reti segnate finora nelle due competizioni, un dato notevole che potrebbe incutere più di qualche timore. Vanta anche un’ottima linea difensiva a 4. Inzaghi dovrà fare del suo meglio nel trovare una valida contromossa, in quanto la sua solita strategia del 3-5-2 potrebbe non essere sufficiente.

Imbarcate dagli esterni invertiti: ecco l’affascinante gioco del Liverpool di Klopp

Il tecnico tedesco Jurgen Klopp si è già tolto qualche importante soddisfazione da quando è allenatore del Liverpool, basti ricordare la vittoria della stessa Champions League nel 2018/2019 e quelle di Premier League, Mondiali per Club e Supercoppa UEFA nel 2019/2020. Il modulo adottato è un 4-3-3 con caratteristiche offensive che si basano sulla rapidità e la capacità degli esterni invertiti Mané e Salah di saltare l’uomo, per poi convergere col proprio piede migliore a rete. Da sottolineare anche l’egregio lavoro dei fluidificanti Robertson e Alexander-Arnold a supporto, del roccioso centrale di difesa Van Dijk e del portiere Alisson.