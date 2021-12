Lautaro Martinez è il miglior marcatore dell’Inter di Simone Inzaghi, che con la vittoria sul Cagliari è balzata al primo posto della classifica di Serie A

Seppur con alti e bassi, è innegabile la crescita di Lautaro Martinez. Una crescita cominciata con Antonio Conte e che può completarsi o quasi con Simone Inzaghi. L’argentino è un elemento imprescindibile per l’Inter, con la netta vittoria sul Cagliari balzata al primo posto della classifica di Serie A, oltre che il miglior marcatore con 10 gol.

Nonostante il rinnovo del contratto fino al giugno 2026, con annesso aumento dell’ingaggio fino a quota 6 milioni che fa di lui il calciatore più pagato dell’intera rosa, la permanenza del classe ’97 di Bahia Bianca a Milano anche nella prossima stagione è tutt’altro che scontata. Il suo cartellino fa infatti gola a diversi top club europei, dal solito Barcellona fino alle inglesi. Tra queste anche il Liverpool, vedi il grande elogio di Klopp dopo il nuovo sorteggio degli ottavi di Champions che ha abbinato la sua squadra a quella nerazzurra.

“Lautaro Martinez è probabilmente uno degli attaccanti più emozionanti del mondo”

LEGGI ANCHE >>> Champions League, tuffo nel passato: 4 precedenti storici tra Inter e Liverpool

“Ho dovuto aspettare 54 anni per giocare a San Siro per la prima volta e adesso saranno due volte in tre mesi, quindi è una buona notizia – le parole di Klopp in merito invece alla doppia sfida con l’Inter agli ottavi di Champions – Certo, è un sorteggio difficile, sicuramente. L’Inter è la capolista in Italia, una buona squadra in un buon momento. Vedremo come andranno le cose fino a quando non ci incontreremo a febbraio. Simone Inzaghi è al suo primo anno, l’anno scorso sono stati campioni. Ma questa è la vita del Liverpool: non è mai facile, ma è ancora possibile, quindi proviamoci. È una vera sfida di Champions League, quindi tutto bene e non vedo l’ora”.

Calciomercato Inter, ‘follia’ del Liverpool per Lautaro

Klopp sta ragionando su una mezza rivoluzione del reparto offensivo. Il suo obiettivo è aggiungere freschezza ed esplosività al reparto, ecco allora che Lautaro potrebbe essere il profilo giusto. Per provare ad ‘accontentarlo’, il Liverpool potrebbe mettere sul piatto una cifra tra gli 80 e i 90 milioni di euro, garantendo al bomber nerazzurro un super contratto da 10 milioni netti a stagione per i prossimi cinque anni. Tra cartellino e ingaggio, quindi, i ‘Reds’ potrebbero decidere di investire qualcosa come 150-160 milioni di euro.