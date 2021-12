Esposito: dopo il brutto gesto in coppa si è scusato con compagni e allenatore

Inter, l’attaccante Sebastiano Esposito in prestito al Basilea dopo essersi rifiutato di entrare in campo negli ultimi 10 minuti della sfida di coppa si è scusato

L’attaccante dell’Inter in prestito al Basilea, Sebastiano Esposito, dopo il brutto gesto di rifiutarsi di entrare in campo negli ultimi minuti della sfida di Conference League con il Qarabag si è scusato con tecnico e compagni di squadra. L’allenatore della formazione elvetica Patrick Rahmen, durante la conferenza stampa ha rimarcato il brutto episodio ma nello stesso tempo si è detto pronto a passarci sopra. Queste le sue dichiarazioni in merito riprese da Blick: “Sa che ha fatto un errore, il suo comportamento è intollerabile. Eppure, io e il club gli staremo vicino“.

Vedremo se il giocatore già da domani, in vista della sfida con lo Young Boys, tornerà disponibile o se verrà tenuto ancora in punizione, visto che ha già saltato la partita della scorsa settimana con il Servette. Probabilmente al ragazzo servirebbe vedere il comportamento che hanno nella squadra nerazzurra Alexis Sanchez e gli altri panchinari, che anche se mandati in campo per solo pochi minuti, quando entrano si impegnano sempre al massimo.