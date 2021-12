Rossi: “Credo che faranno il bis. Simone Inzaghi ha trovato l’equilibrio e il modo di giocare adatti”

Inter, l’attaccante Giuseppe ‘Pepito’ Rossi punta nuovamente sulla squadra milanese per la vittoria della scudetto come fece lo scorso anno

L’attaccante della Spal Giuseppe ‘Pepito’ Rossi, è stato intervistato da Sportweek, il settimanale della Gazzetta dello Sport, per dare la sua opinione sulla lotta scudetto. Il calciatore lo scorso anno, aveva pronosticato e puntato sulla vittoria della squadra di Antonio Conte e azzeccò la profezia. Anche quest’anno la sua scelta è caduta nuovamente sulla formazione meneghina e ha spiegato così questa decisione. Queste le sue delucidazioni: “Credo che faranno il bis. Simone Inzaghi ha trovato l’equilibrio e il modo di giocare adatti, dopo un’estate in cui sono stati ceduti top player che erano centrali nel progetto, come Lukaku e Hakimi“.

Per il momento, il calciatore ha disputato quattro partite con la formazione emiliana, segnando una rete da tre punti contro il Cosenza in trasferta. Purtroppo i tanti infortuni patiti in carriera gli hanno impedito di essere più decisivo, anche se nel Villareal, per il momento, resta con 21 reti il miglior marcatore della squadra nelle coppe europee.