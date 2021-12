Calciomercato, che sgambetto al Milan: cessione e scambio Inter

Il mercato degli scambi potrebbe riscaldarsi ulteriormente a gennaio e l’Inter lo sa bene. In mediana i nerazzurri potrebbero provare un’operazione in Spagna

Le occasioni a buon mercato rappresentano evidentemente il sale delle prossime sessioni di trasferimenti, viste le difficoltà economiche generale che vivono molto club europei. Marotta e soci in questo senso si guardando intorno e al contempo pensano anche al prossimo futuro dei calciatori attualmente presenti in rosa.

Alla corte di Inzaghi infatti non mancano i calciatori che stanno giocando di meno, e che non sono per nulla centrali nel progetto del club meneghino anche sul medio-lungo periodo. Tra questi evidentemente c’è Matias Vecino, che ha raccolto un minutaggio scarso, e che col contratto in scadenza a giugno potrebbe essere impiegato anche come pedina di scambio.

Calciomercato Inter, Vecino carta vincente per Carvalho: beffa al Milan

L’Inter pensa al futuro anche del centrocampo, dove si lavora al rinnovo di Brozovic ma non solo. Stando a quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’, il nome di William Carvalho è finito sul taccuino di Marotta e la chiave per arrivare al portoghese potrebbe essere proprio uno scambio con Vecino.

Carvalho inoltre piaceva anche al Milan vista la situazione Kessie, ma il tassello vincente potrebbe essere dell’Inter. Vecino infatti era già nel mirino del Betis e con un conguaglio economico di fianco i nerazzurri potrebbero assicurarsi un nuovo mediano.