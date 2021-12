Lautaro e Lukaku di nuovo insieme: soldi e scambio per il sogno

Nuove sirene su Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, gioca e segna con continuità e per il prossimo anno potrebbe tornare in auge per una big estera

Lautaro Martinez e Romelu Lukaku hanno composto insieme e per due stagioni una delle coppie gol più complete e belle da vedere del panorama europeo. I tifosi dell’Inter sono letteralmente impazziti alle giocate dell’argentino e del belga, perfettamente complementari ed in grado di sostenersi dentro e fuori dal campo, legati anche da una bella amicizia che non ha fatto altro che cementare le prestazioni collettive.

Le strade si sono interrotte in estate con l’approdo a Londra Lukaku, per indossare la maglia del Chelsea, con la quale per la verità non ha ancora brillato del tutto. All’Inter invece ha mantenuto altissimi standard di rendimento il ‘Toro’ Martinez, che potrebbe tornare in auge in ottica mercato internazionale proprio per i Blues.

Calciomercato Inter, Lautaro al Chelsea se parte Werner: l’idea londinese

Nello specifico tutto ruota intorno a Timo Werner. In caso di addio dell’attaccante tedesco alla squadra inglese, il Chelsea potrebbe puntare proprio su Lautaro Martinez, andando a riformare, ma con un’altra maglia, quella straordinaria coppia che ha fatto sognare i tifosi dell’Inter.

I Blues per provare a convincere i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto un’offerta da 90-100 milioni di euro compreso il cartellino dell’ex Mateo Kovacic. L’Inter rifiuterebbe seccamente in quanto Lautaro è troppo importante, ed andrebbe via solo per un’offerta integralmente cash.