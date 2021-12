By

Beppe Marotta e l’Inter guardano in Germania per potenziare la squadra nel prossimo futuro. Triplo assalto in casa Borussia

Sempre proiettato al futuro Beppe Marotta lavora da tempo sulle prossime mosse di casa Inter. I nerazzurri infatti pensano anche alla prossima estate quando potrebbe essere rivoluzionata la rosa con una manciata di innesti sempre all’insegna degli investimenti ponderati ma su calciatori ancora giovani o al massimo nel pieno della maturità calcistica.

In particolare la società meneghina continua a monitorare la situazione di casa Borussia Moenchengladbach, dove ci sono ben tre calciatori che a più riprese sono stati accostati alla Serie A ed anche all’Inter nello specifico.

LEGGI ANCHE >>> Inzaghi come Conte e l’Inter ha altri piani: stavolta sarà addio

Calciomercato Inter, tris dal Borussia Moenchengladbach: mirino su Ginter, Thuram e Zakaria

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Sono dunque tre i calciatori che potrebbero far gola alla dirigenza dell’Inter per la prossima estate e si tratta nello specifico di Denis Zakaria, Matthias Ginter e Marcus Thuram. Marotta può fare il tris in casa Borussia M’gladbach.

LEGGI ANCHE >>> Castiga il Milan e fa felice l’Inter: Elmas nerazzurro mancato

Il mediano svizzero è obiettivo concreto della Juve per gennaio e i nerazzurri potrebbero dunque provare lo sgambetto. Ginter è invece un jolly difensivo assistito dallo stesso agente di Calhanoglu, mentre a chiudere il quadro c’è Thuram, figlio d’arte già a più riprese avvicinato ai nerazzurri. A tal proposito anche Ausilio a Sky ha confermato che ci lavorano per l’anno prossimo.