Juric in emergenza a centrocampo, salta la sfida Inter-Torino

Pesante assenza per il tecnico del Torino a centrocampo, da trovare la soluzione in vista del match contro l’Inter di mercoledì sera

Nella giornata odierna il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha svolto una duplice sessione d’allenamento con gruppi differenziati: defaticamento per i calciatori reduci dalla vittoria contro l’Hellas e perfezionamento per i restanti.

Tra questi tuttavia non figura Dennis Praet. Il centrocampista belga, di proprietà del Leicester City in prestito al club del capoluogo piemontese, ha subito un infortunio proprio nel corso dell’ultima gara disputata in campionato e per questo non sarà a disposizione per la imminente sfida di mercoledì sera fuori casa contro la capolista Inter. Nel corso della giornata di domani verranno effettuati gli accertamenti strumentali di rito per conoscere l’entità dell’infortunio ed il conseguente periodo di recupero.