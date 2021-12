Steven Zhang si è complimentato con Simone Inzaghi durante il discorso natalizio del club. Oggi il presidente dell’Inter compie 30 anni

Steven Zhang ha fatto i complimenti a Simone Inzaghi e alla squadra per il primato in Serie A nel discorso natalizio: “Grazie a tutti – le parole del presidente nerazzurro riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’ – insieme abbiamo riportato l’Inter al successo dopo tanti anni. Ci tengo a fare i complimenti a Inzaghi e alla squadra per il primo posto in classifica. Avanti così, l’Inter è una famiglia. E questa è la strada giusta per toglierci altre soddisfazioni”.

“Sento di dire grazie a tutti per come sono stato accolto in questa famiglia – le parole invece di Simone Inzaghi – E il mio ringraziamento va al presidente, per l’opportunità che mi ha dato di essere qui e di allenare l’Inter. I risultati stanno arrivando, ora vogliamo chiudere l’anno con una vittoria”.

Calciomercato Inter, vice Perisic e rinnovo: i ‘regali’ di Zhang a Inzaghi

Zhang, che oggi compie 30 anni (di cui 4 da presidente dell’Inter), sta apprezzando molto il lavoro di Inzaghi, per questo tra gennaio e la primavera potrebbe fargli due ‘regali’: un vice Perisic, con il nome di Kurzawa tornato a galla stamane insieme a quello dell’altro esubero del Psg, Abdou Diallo; il rinnovo del contratto, con annesso aumento dell’attuale ingaggio di 4 milioni più bonus, in scadenza nel 2023. Previsto il prolungamento contrattuale anche del managament, da Beppe Marotta a Piero Ausilio in scadenza a giugno 2022.