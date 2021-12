INTERLIVE | Le ultime sullo scambio Sanchez-de Jong

Le ultime relative all’idea di scambio tra Alexis Sanchez e Luuk de Jong con Inter e Barcellona protagoniste. Ecco come stanno davvero le cose

A dispetto dell’ultimo ottimo periodo di forma il nome di Alexis Sanchez continua a circolare in ottica partenza già nel mercato di gennaio. Il cileno ha avuto diversi problemi fisici nell’ultimo anno e mezzo e solamente a tratti ha fatto davvero vedere tutto il suo enorme talento. L’ex Barcellona è tornato al gol contro il Cagliari offrendo una grande prova, ma è solo il primo passo.

In un attacco tanto ricco di talento e seconde punte Sanchez rischia di dover sgomitare nelle gerarchie di Inzaghi, sul lungo periodo nonostante il grande apprezzamento, dovendo sempre e comunque lottare per trovare spazio e minuti. Intanto dalla Spagna circolava nei giorni scorsi un’ipotesi di scambio con Luuk de Jong del Barcellona, centravanti fisico che mal si sposa con i blaugrana e che invece sarebbe maggiormente consono come vice Dzeko. Le cose però non sono così lineari e semplici.

Calciomercato Inter, scambio de jong-Sanchez: nessuna trattativa avanzata

In merito alla questione secondo quanto raccolto da Interlive.it, specie sponda de jong, non risulta una trattativa avanzata per uno scambio con Sanchez. Nulla è impossibile nel mercato, ma ad oggi questa possibilità è remota anche perché il cileno è stimato da Inzaghi e lo stesso allenatore ama avere a disposizione un giocatore con queste caratteristiche.

De Jong è invece una prima punta di peso con caratteristiche più da vice Dzeko ed inoltre servirebbe il via libera da parte del Siviglia.