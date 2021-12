Lautaro: inserito nella top 11 del noto videogioco Fifa

Inter, Lautaro Martinez nella top 11 del noto videogioco Fifa, sono bastati i gol contro Cagliari e Salernitana

Nella partita con il Torino qualcuno ha scritto che Lautaro Martinez era sotto tono, nonostante il suo moto perpetuo a pressare i difensori granata come sempre. Il noto videogioco Fifa, la pensa in maniera diametralmente opposta e ha inserito l’attaccante nerazzurro nella formazione top della settimana. Nella sfida giocata contro la squadra di Juric, l’attaccante argentino non è andato in rete e quindi dopo 5 incontri consecutivi in cui ha realizzato almeno un gol, non è riuscito a battere il record di Mauro Icardi ma solo ad eguagliarlo.

In ogni caso, le due marcature contro il Cagliari e il gol contro la Salernitana, gli sono state sufficienti per entrare nella top 11 del noto videogioco. I tifosi nerazzurri si augurano che dal 6 gennaio, il loro beniamino torni a fare un nuovo filotto di reti consecutive, visto le sfide che attendono la squadra di Simone Inzaghi prima dell’andata di Champions League contro il Liverpool.