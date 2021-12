Da Bremer a Frattesi e Thuram: focus sul mercato estivo 2022

Focus sulle possibili operazioni di mercato dell’Inter nella sessione estiva 2022, almeno un uomo per reparto

Non c’è soltanto grande attesa per l’imminente sessione invernale di calciomercato ma l’Inter è attiva per garantire un sostanziale rinnovamento anche nella sessione estiva del 2022 entro i termini d’inizio della successiva stagione sportiva.

Partendo dal reparto arretrato e tagliando fuori dall’analisi Onana che con ogni probabilità sarà il sostituto di Handanovic tra i pali, piacciono molto i difensori centrali Bremer del Torino e Ginter del Borussia Monchengladbach. Quest’ultimo in particolare dovrebbe lasciare il rispettivo club alla data di scadenza del contratto e potersi legare ai colori nerazzurri con maggiore facilità. Il cerchio di centrocampo di San Siro potrebbe invece vedere il nome del giovane Frattesi, attualmente in forza al Sassuolo e con tanta gavetta alle spalle nelle serie minori. Sulla fascia sinistra, nel caso in cui non avvenisse il rinnovo di Perisic, il primo indiziato è Kostic dell’Eintracht Francoforte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, clamoroso: ha detto sì alla Juventus

LEGGI ANCHE >>> Niente Sanchez | Dalla Spagna: raggiunto accordo a tre

Calciomercato Inter, obiettivi sensibili per l’attacco

Nel reparto offensivo, certamente il più delicato da gestire, l’eventuale cessione di Sanchez avvicinerebbe all’Inter uno tra Raspadori e Thuram ma non viene accantonata l’ipotesi Scamacca, visto anche come vice Dzeko (e perché no, futuro erede).