Calciomercato Inter, clamoroso: ha detto sì alla Juventus

Offerta a sorpresa da parte della Juventus. I bianconeri sono a caccia di un centrocampista, ma i nerazzurri rispondono picche



Il mercato invernale è ormai alle porte e diversi sono i club che cominciano a guardarsi intorno. Tra questi anche se non soprattutto la Juventus, a caccia di qualche innesto per accontentare Massimiliano Allegri.

Calciomercato, la Juve deve rinforzarsi: tentativo in casa Inter



A proposito dei bianconeri, c’è una otizia di ‘La Repubblica’ che ha del clamoroso: stando al quotidiano nelle ultime ore sia giunta in casa Inter un’offerta della Juve per Matiàs Vecino. L’uruguagio è dato in partenza a gennaio per via dello scarso minutaggio concessogli fin qui da Inzaghi.

L’urugagio, in scadenza a giugno, sembrerebbe gradire la destinazione, a differenza dei nerazzurri che non hanno la benché minima idea di cederlo ai rivali. La risposta alla proposta de ‘La Vecchia Signora’ è stata quindi negativa. Se Vecino andasse davvero via a gennaio, Marotta e Ausilio potrebbero tornare all’assalto di Nandez.

Paolo Scelzi