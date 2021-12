Il nuovo Barcellona sta nascendo sotto la guida del giovane Xavi, e potrebbe anche cedere alcuni calciatori esperti ma costosi. Tra questi un ex Inter che potrebbe tornare

Nuovo collegamento di mercato tra l’Inter e il Barcellona. Mentre in Italia i nerazzurri sono reduci da uno scudetto e puntano dritti dritti a fare il bis anche quest’anno, in Catalogna le cose non vanno così bene. I blaugrana vivono il momento più triste della loro storia recente, e si sono affidati alle cure dell’ex calciatore Xavi Hernandez per provare a ricostruire sulla base di un nuovo progetto giovani.

Tra gli obiettivi dei catalani, al di là di quelli strettamente di campo, c’è anche la riduzione del monte ingaggi sbarazzandosi di alcuni calciatori importanti ma costosi, e che potrebbero fare al caso di altri top club in giro per l’Europa.

Calciomercato Inter, Coutinho in uscita dal Barcellona: un paio di strade per il ritorno

Tra i meno impiegati da Xavi, se non per spezzoni di partita, c’è anche Philippe Coutinho, che in modo suggestivo potrebbe essere riaccostato anche all’Inter. Dalla Spagna il ‘Mundo Deportivo’ ha inserito infatti anche i nerazzurri nell’eventuale corsa al brasiliano che sembra quindi fuori dai piani del Barça.

Non si può escludere il nome per l’estate con l’addio di Sanchez e il contributo all’ingaggio del Barcellona. Plausibile però anche che possa venire offerto dai blaugrana in cambio di de Vrij, come scambio secco nel caso, o di Skriniar con aggiunta cash.